Новосибирск, , 11:38 — REGNUM Отопительный сезон в Новосибирской области может начаться «пораньше». С таким предложением на оперативном совещании сегодня, 7 сентября, выступил губернатор Андрей Травников.

Следите за развитием событий в трансляции: «Заморозки и отопительный сезон в России – все новости»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что муниципалитет готов подключать отопление «в ручном режиме».

По словам министра ЖКХ региона Дениса Архипова, 75% жилых домов в Новосибирске уже имеют паспорта готовности к зиме, в районах показатель доходит до 97%.

«Сейчас оцениваем прогноз погоды. Будем подходить к каждому району области индивидуально», — цитируют «Все новости Новосибирской области» Архипова.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Новосибирской области предупредили о заморозках. В Западно-Сибирском гидрометцентре уточнили, что сегодня, 7 сентября, в регионе местами при прояснении сохранятся заморозки 0,-2 °С.

Читайте также: В Новосибирскую область пришли заморозки