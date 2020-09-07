Минск, , 11:37 — REGNUM Главное управление внутренних дел Минска проверяет информацию об исчезновении лидера белорусской оппозиции Марии Колесниковой. Об этом 7 сентября заявили в ведомстве.

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Напомним, ранее о похищении члена Координационного совета Марии Колесниковой в Минске возле Национального художественного музея со ссылкой на очевидца сообщило издание Tut.by. По словам читательницы издания, это произошло сегодня утром, 7 сентября.

Девушка рассказала, что неизвестные люди посадили лидера белорусской оппозиции в микроавтобус с надписью «Связь» увезли в неизвестном направлении.

Добавим, что член Координационного совета оппозиции Белоруссии Максим Знак сообщил, что не может связаться с Колесниковой.