Джакарта, , 11:37 — REGNUM Число случаев заражения SARS-CoV-2 в Индонезии за сутки выросло на 2880, сообщает Detik.

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Всего на территории Индонезии выявили 196 989 носителей SARS-CoV-2 и 8130 случаев смерти.

Известно, что за сутки эпидемия унесла жизни 105 человек в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия испытывает ежедневный всплеск случаев заражения SARS-CoV-2.

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