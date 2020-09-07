Сухум, , 11:41 — REGNUM Инженерные подразделения российской военной базы в Абхазии и абхазские военнослужащие провели учения по установке минных заграждений на пути условного врага. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) ВС РФ.

По данным ведомства, отработка навыков на практике проходила на полигоне Нагвалоу. Наступление на позиции инженеров, по легенде учений, шло со стороны Черного моря.

«Грамотные действия военнослужащих позволили остановить наступление войск «противника» одновременно на двух направлениях — с моря и горной местности. В ходе подрывных работ было израсходовано более 100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте», — сообщили в ЮВО.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе, инженерные подразделения отработали установку минных заграждений и их разминирование, возведение мостов и преград, сдали нормативы по отрывке траншей для пехоты, танков и артиллерии. Также российские военнослужащие отработали поиск источника воды, его добычу и очистку.

В учениях участвовали свыше 500 военнослужащих и около 100 единиц техники.

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