Москва, , 11:37 — REGNUM В нынешнем году в России планируется за счет федерального бюджета привить от гриппа 60% населения страны, что станет рекордным в истории числом. Об этом 7 сентября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на XII Ежегодном всероссийском интернет-конгрессе по инфекционным болезням.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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»Это рекордные цифры, таких никогда не было», — заявила глава Роспотребнадзора и уточнила, что при этом от гриппа будут привиты 75% людей из групп риска.

Кроме того, Попова рассказала, что к такому решению пришли ввиду двух причин, первая из которых то, что происходит «наложение» вируса гриппа на коронавирус, так как специалисты сообщают, что данные вирусы способны друг друга усиливать.

Второй причиной, по словам главы Роспотребнадзора, является то, что грипп, который ожидается в нынешнем году в России, будет иметь сразу три штамма, которые не знакомы населению страны.

«По рекомендации ВОЗ в вакцину этого года внесены три новых штамма, отличных от того, что было когда-либо. То есть вакцина трехвалентная, состоящая из трех новых штаммов», — пояснила она, добавив, что сразу три новых штамма гриппа — это редкий случай.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что справиться с пандемией коронавирусной инфекции Россия сможет к лету 2021 года.