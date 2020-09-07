Москва, , 11:27 — REGNUM Интернет-ресурс Web Technology Surveys опубликовал сводную таблицу «Исторические ежегодные тренды использования языков в контенте вебсайтов» по состоянию на 7 сентября 2020 года. Исследования ведутся с 2011 года. За последние полтора года произошли большие перемены

Социальные сети



Иван Шилов © ИА REGNUM

Лидерство мировых языков в сети претерпело следующие изменения: заметно изменилась пятёрка лидеров — если раньше в неё (по убыванию) входили (1) английский, (2) русский, (3) немецкий, (4) испанский, (французский), то теперь пятёрка лидеров такова:

английский,

русский,

испанский,

турецкий,

фарси.

Таким образом, в интернете резко возросли доли русского, турецкого, персидского языков; резко упали доли немецкого, французского, японского, польского, итальянского. Падает, но остаётся лидерской доля испанского языка.

Подробности — в подготовленной ИА REGNUM сводной таблице лидеров в их динамике:

7 сентября 2020 (%) 1 января 2019 (%) Английский 57,6 54,0 Русский 8,7 6,0 Испанский 4,0 4,9 Турецкий 3,3 1,2 Фарси 2,8 2,0 Немецкий 2,6 6,0 Французский 2,6 4,0 Японский 2,2 3,4 Португальский 1,9 2,6 Китайский 1,5 1,7 Итальянский 0,9 2,3 Арабский 0,9 0,6 Польский 0,7 1,7

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