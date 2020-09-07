Москва, 7 сентября 2020, 11:27 — REGNUM Интернет-ресурс Web Technology Surveys опубликовал сводную таблицу «Исторические ежегодные тренды использования языков в контенте вебсайтов» по состоянию на 7 сентября 2020 года. Исследования ведутся с 2011 года. За последние полтора года произошли большие перемены

Социальные сети
Социальные сети

Иван Шилов © ИА REGNUM

Лидерство мировых языков в сети претерпело следующие изменения: заметно изменилась пятёрка лидеров — если раньше в неё (по убыванию) входили (1) английский, (2) русский, (3) немецкий, (4) испанский, (французский), то теперь пятёрка лидеров такова:

  • английский,
  • русский,
  • испанский,
  • турецкий,
  • фарси.

Таким образом, в интернете резко возросли доли русского, турецкого, персидского языков; резко упали доли немецкого, французского, японского, польского, итальянского. Падает, но остаётся лидерской доля испанского языка.

Подробности — в подготовленной ИА REGNUM сводной таблице лидеров в их динамике:

7 сентября 2020 (%)1 января 2019 (%)
Английский57,654,0
Русский8,76,0
Испанский4,04,9
Турецкий3,31,2
Фарси2,82,0
Немецкий2,66,0
Французский2,64,0
Японский2,23,4
Португальский1,92,6
Китайский1,51,7
Итальянский0,92,3
Арабский0,90,6
Польский0,71,7

Читайте ранее в этом сюжете: Русский язык на 2-м месте в сети, впереди немецкого, японского, китайского