Новосибирск, 7 сентября 2020, 11:18 — REGNUM В новосибирских детских садах за пропуски детей без уважительной причины родителям теперь придётся платить. Постановление вступило в силу с 1 сентября, сообщают «Новосибирские новости» со ссылкой на начальника отдела дошкольного образования департамента образования мэрии Новосибирска Елена Диринг.

Детский садик
Детский садик

«Мы обозначили уважительные причины, по которым родители не будут оплачивать детский сад, — рассказала Диринг. — Это болезнь ребёнка, санаторно-курортное лечение, отпуск родителей, летняя оздоровительная кампания, закрытие детского сада либо на карантин, либо на текущий ремонт, либо на капитальный ремонт, если дети не посещают. В остальных случаях родители обязаны оплачивать дошкольное учреждение».

Считается, что такая мера позволит сократить число тех, кто записывает ребёнка в детский сад, но не водит.

Отметим, что стоимость посещения детского сада в Новосибирске за ребёнка младше трёх лет — 100 рублей в день, от трёх до семи лет — 120 рублей.