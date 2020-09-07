Нальчик, , 11:17 — REGNUM В Кабардино-Балкарии пресечен канал поставки крупной партии героина в республику. Двое граждан ближнего зарубежья получали наркотическое средство в посылке для дальнейшего распространения на территории республики, сообщили 7 сентября в пресс-службе МВД по региону.

Мужчина и женщина были задержаны силовиками в момент получения посылки, которую им передали рейсовым автобусом из другого субъекта. В свертке находилось 313 граммов героина. Из показаний злоумышленников было установлено, что наркотики они приобрели у незнакомого им человека. В дальнейшем они планировали вести наркобизнес методом закладок на территории Кабардино-Балкарии.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере». Подозреваемых на время следствия поместили в СИЗО.