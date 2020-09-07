7 сентября 2020 | Время чтения 4 мин

Владимир Станулевич, , 11:16 — REGNUM Псаломщик

Успенская церковь деревни Верховье (1881 г.), что на Зимнем берегу Белого моря

У церкви, в оградке с цветами, на земле белая известняковая плита «Упокой Господи душу и тело Раба Твоего псаломщика Флегонта Андреевича Попова, скончавшегося 15 января 1884 года 48 лет». Ее, видимо, перетаскивали, так как край отколот.

На этом месте, в деревне Верховье, что на Зимнем берегу Белого моря, в 60 километрах от Архангельска, стоит уже четвертая Успенская церковь. Первая была построена в начале XVII века, все были деревянные, горели, и это надоело верховским зажиточным судовладельцам. Решили они на месте сгоревшей в 1871 году из-за растяпы-сторожа построить каменный храм «в лучшем виде». Создали церковно-приходское попечительство, собравшее и потратившее на строительство 8755 рублей 95 копеек. К сведению, в 1894 году в приходе проживало 808 душ мужского и 959 душ женского пола.

Проект делал губернский инженер Васильев, иконостасы украсили позолоченными колоннами, роскошные царские врата обошлись в 2500 рублей, иконы писали в Москве, заплатив за них 750 рублей и украсив серебряными ризами и венцами. Церковь содержалась по-богатому — на 1100 рублей в год — за сдачу в аренду закрепленных за церковью рыболовных тоней и 124 десятин земли.

Причт получал — священник 137 рублей 20 копеек, псаломщик 39 руб. 20 коп., плюс плату за аренду причтовых тоней и сенокосов в размере 125 рублей, плюс доход от требоисправления в сумме 160 рублей. Что немного, но достойнее, чем во многих других приходах. Все — священник, псаломщик и дьяк жили в отдельных причтовых домах (1).

Надгробная плита церковного псаломщика Флегонта Попова

Сын псаломщика

Попов Андрей Флегонтович, протоиерей.

1871 — родился и проживал в д. Верховье Приморского района Архангельской области. Сын псаломщика. Окончил Духовную семинарию.

1919 — содержался под стражей за «антисоветскую агитацию». Служил священником при Успенской церкви с. Верховье Архангельского уезда той же губернии.

1921, 28 февраля — по постановлению Архангельской губернской ЧК из-под стражи освобожден. Взята подписка о лояльном отношении к советской власти.

1930 — осужден за невыход на лесозаготовки на один год принудительных работ. 1933 — оштрафован за «развал колхоза».

1937, 28 октября — арестован по обвинению в «контрреволюционной агитации». Организовал сбор средств на ремонт приходской церкви. Совершал тайные богослужения в домах прихожан.

1937, 14 ноября — по постановлению тройки УНКВД заключен в ИТЛ на 10 лет.

1938, 8 января — умер в лагере.

1989, 19 октября — реабилитирован (2).

Росписи в храме в советский период на удивление сохранились, так как церковь пустовала, а не была превращена в мастерские или конюшню

Внук псаломщика

Матушку и детей не репрессировали, что удивительно — в 1937 году обычно разорялась и семья священника, а жена отца Андрея выжила, ходила в церковь, после 1943 года вела службы. Потом Поповы разъехались, и сын священника оказался в Москве. Удивительна и судьба храма — при советской власти ее не разобрали на кирпич, не сделали конюшней — просто закрыли, сохранив росписи на стенах. Верховье миновали смертельные удары русской истории XX века, кто-то уберег деревню — потомки судовладельцев не раскулачены, а живут в родовых домах, вот и церковь сохранилась.

В 1952 году началось строительство железной дороги от Архангельска через Мезень на Воркуту. Церковь на 2 года стала складом военно-строительного полка. Но в марте 1953 года умер И. Сталин и стройку века отменили, полк осенью 1953 года свернулся и ушел.

Роспись алтаря Успенской церкви деревни Верховье

Правнучка и праправнук псаломщика

В церкви совершали службы, пока в 1986 году из-за мальчишек она не сгорела, запустела и медленно разрушалась. В 2012 году в Верховье из Новодвинска приехала православная Татьяна Владимировна Батова. Ее муж верховский, она собрала верующих и взялась за восстановление храма. Дело пошло быстро, активно помогает живущая в Москве внучка отца Андрея Попова Марина Николаевна и ее сын-предприниматель. Рядом с церковью поддонов 20 с кирпичом, внутри расчищены росписи, стоят леса, есть куда поставить свечку за здравие и упокой. Церковный староста Сергей Иванович Бурков озабочен восстановлением колокольни, и это хорошо.

Ничем, кроме Веры православной, не объяснить такую жертвенность на протяжении поколений верховских Поповых.

Церковный староста Сергей Иванович Бурков озабочен восстановлением колокольни

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