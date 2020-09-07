Владимир Станулевич, 7 сентября 2020, 11:16 — REGNUM Псаломщик

Успенская церковь деревни Верховье (1881 г.), что на Зимнем берегу Белого моря
Успенская церковь деревни Верховье (1881 г.), что на Зимнем берегу Белого моря

У церкви, в оградке с цветами, на земле белая известняковая плита «Упокой Господи душу и тело Раба Твоего псаломщика Флегонта Андреевича Попова, скончавшегося 15 января 1884 года 48 лет». Ее, видимо, перетаскивали, так как край отколот.

На этом месте, в деревне Верховье, что на Зимнем берегу Белого моря, в 60 километрах от Архангельска, стоит уже четвертая Успенская церковь. Первая была построена в начале XVII века, все были деревянные, горели, и это надоело верховским зажиточным судовладельцам. Решили они на месте сгоревшей в 1871 году из-за растяпы-сторожа построить каменный храм «в лучшем виде». Создали церковно-приходское попечительство, собравшее и потратившее на строительство 8755 рублей 95 копеек. К сведению, в 1894 году в приходе проживало 808 душ мужского и 959 душ женского пола.

Проект делал губернский инженер Васильев, иконостасы украсили позолоченными колоннами, роскошные царские врата обошлись в 2500 рублей, иконы писали в Москве, заплатив за них 750 рублей и украсив серебряными ризами и венцами. Церковь содержалась по-богатому — на 1100 рублей в год — за сдачу в аренду закрепленных за церковью рыболовных тоней и 124 десятин земли.

Причт получал — священник 137 рублей 20 копеек, псаломщик 39 руб. 20 коп., плюс плату за аренду причтовых тоней и сенокосов в размере 125 рублей, плюс доход от требоисправления в сумме 160 рублей. Что немного, но достойнее, чем во многих других приходах. Все — священник, псаломщик и дьяк жили в отдельных причтовых домах (1).

Надгробная плита церковного псаломщика Флегонта Попова
Надгробная плита церковного псаломщика Флегонта Попова

Сын псаломщика

Попов Андрей Флегонтович, протоиерей.

1871 — родился и проживал в д. Верховье Приморского района Архангельской области. Сын псаломщика. Окончил Духовную семинарию.

1919 — содержался под стражей за «антисоветскую агитацию». Служил священником при Успенской церкви с. Верховье Архангельского уезда той же губернии.

1921, 28 февраля — по постановлению Архангельской губернской ЧК из-под стражи освобожден. Взята подписка о лояльном отношении к советской власти.

1930 — осужден за невыход на лесозаготовки на один год принудительных работ. 1933 — оштрафован за «развал колхоза».

1937, 28 октября — арестован по обвинению в «контрреволюционной агитации». Организовал сбор средств на ремонт приходской церкви. Совершал тайные богослужения в домах прихожан.

1937, 14 ноября — по постановлению тройки УНКВД заключен в ИТЛ на 10 лет.

1938, 8 января — умер в лагере.

1989, 19 октября — реабилитирован (2).

Росписи в храме в советский период на удивление сохранились, так как церковь пустовала, а не была превращена в мастерские или конюшню
Росписи в храме в советский период на удивление сохранились, так как церковь пустовала, а не была превращена в мастерские или конюшню

Внук псаломщика

Матушку и детей не репрессировали, что удивительно — в 1937 году обычно разорялась и семья священника, а жена отца Андрея выжила, ходила в церковь, после 1943 года вела службы. Потом Поповы разъехались, и сын священника оказался в Москве. Удивительна и судьба храма — при советской власти ее не разобрали на кирпич, не сделали конюшней — просто закрыли, сохранив росписи на стенах. Верховье миновали смертельные удары русской истории XX века, кто-то уберег деревню — потомки судовладельцев не раскулачены, а живут в родовых домах, вот и церковь сохранилась.

В 1952 году началось строительство железной дороги от Архангельска через Мезень на Воркуту. Церковь на 2 года стала складом военно-строительного полка. Но в марте 1953 года умер И. Сталин и стройку века отменили, полк осенью 1953 года свернулся и ушел.

Роспись алтаря Успенской церкви деревни Верховье
Роспись алтаря Успенской церкви деревни Верховье

Правнучка и праправнук псаломщика

В церкви совершали службы, пока в 1986 году из-за мальчишек она не сгорела, запустела и медленно разрушалась. В 2012 году в Верховье из Новодвинска приехала православная Татьяна Владимировна Батова. Ее муж верховский, она собрала верующих и взялась за восстановление храма. Дело пошло быстро, активно помогает живущая в Москве внучка отца Андрея Попова Марина Николаевна и ее сын-предприниматель. Рядом с церковью поддонов 20 с кирпичом, внутри расчищены росписи, стоят леса, есть куда поставить свечку за здравие и упокой. Церковный староста Сергей Иванович Бурков озабочен восстановлением колокольни, и это хорошо.

Ничем, кроме Веры православной, не объяснить такую жертвенность на протяжении поколений верховских Поповых.

Церковный староста Сергей Иванович Бурков озабочен восстановлением колокольни
Церковный староста Сергей Иванович Бурков озабочен восстановлением колокольни

Примечания:

  1. Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии. Архангельск. 2015. С.59
  2. За Веру Христову. Духовенство, монашествующие и миряне Русской Православной Церкви, репрессированные в Северном крае (1918 — 1951). Архангельск. 2006. С.431