Москва, , 11:14 — REGNUM В Москве проверяют помещения торгового центра «Ладья», расположенного в районе Митино. Об этом 7 сентября сообщает агентство «Москва».

Агентство ссылается на источник в правоохранительных органах, рассказавший о поступившей информации об угрозе взрыва. Объект расположен по адресу: улица Дубравная, д. 34/29. Официального подтверждения информации пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве проверяют помещения торгового центра «Капитолий».

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