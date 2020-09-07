Махачкала, , 11:19 — REGNUM Повторный рост случаев заражения коронавирусом нового типа продолжается в Дагестане: 5 и 6 сентября в республике выявили 75 и 78 носителей инфекции соответственно. Последний показатель стал самым большим суточным приростом в республике с конца июня.

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По состоянию на 10:30 7 сентября, по данным федерального оперативного штаба, в Дагестане зарегистрировано 11 тыс. 520 случаев заражения коронавирусом. Между тем выздоровели в республике 9 тыс. 977 человек с подтвердившимся диагнозом, или 86,6% заразившихся.

Накануне в Дагестане зафиксировали три факта смерти пациентов с COVID-19. Всего в республике с начала пандемии, по официальным данным, скончались 510 человек с коронавирусом — больше среди субъектов РФ только в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

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