Москва, , 11:11 — REGNUM Около половины жителей России (48%) готовы брать новые кредиты, это в основном те, кто потерял доходы во время пандемии. Таковы данные исследования банка «Открытие», пишут «Ведомости».

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Больше всего желают взять новый кредит жители Урала (63%) и Северо-Западного ФО (50%). По данным исследования, именно в этих регионах большинство граждан потеряли доходы из-за самоизоляции: в УФО — 49%, в СЗФО — 53%

Наименее пострадали из-за пандемии жители Московского региона и Северного Кавказа (по 33%). Там же меньше всего желающих взять новый кредит. Никогда не берут кредиты и не планируют их брать 49% жителей Москвы и Подмосковья и 57% жителей кавказских республик.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года по окончанию режима самоизоляции количество выданных автокредитов в России выросло на 15% в месячном выражении

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