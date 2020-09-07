Пермь, , 11:10 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 7 сентября, выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусом. На лечении в больнице находятся 26 человек, дома под медицинским наблюдением — 30 человек, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Ежесуточный прирост случаев заражения составил 0,7%, а коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1. Стоит отметить, что оба показателя на протяжении нескольких дней сохраняются на одном уровне.

С начала пандемии в регионе выявлено 8 275 носителей SARS-CoV-2. Скончались 353 пациента с COVID-19. Оправился от болезни 5 761 человек. Продолжают лечение в стационарах 842 пациента.