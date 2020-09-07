Сочи, Краснодарский край, , 11:10 — REGNUM Группа пропавших в горах Сочи туристов, в числе которых восемь детей, вышла на связь, все живы, в ближайшее время группа будет эвакуирована.

Как сообщили «Кубанские новости» со ссылкой на источник в оперативных службах региона, один из пропавших детей смог дозвониться родителям, к месту нахождения группы направлены спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, незарегистрированная группа из 11 человек пропала 6 сентября — восемь детей и трое взрослых, приехавших из Тверской области, вышла в горнолесной массив и заблудилась. Был создан оперативный штаб по проведению поисково-спасательных работ.

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