Красноярск, , 11:08 — REGNUM За минувшие сутки в Красноярском крае подтверждено 106 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 7 сентября в региональном оперштабе.

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За всё время в Красноярском крае коронавирус выявлен у 17 626 человек. Выздоровели 13 850 человек, в том числе десять — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, Красноярский край в настоящее время находится на третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу.

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