Нижний Новгород, , 11:08 — REGNUM В Нижегородской области вновь смягчаются ограничения, введенные для предотвращения распространения коронавируса. Соответствующие изменения внес в указ о режиме повышенной готовности губернатор Глеб Никитин.

Посетители читальных залов должны находиться в защитных масках и перчатках. Кроме того, при рассадке читателей должна соблюдаться безопасная дистанция.

Также теперь разрешается продажа напитков и продуктов питания в кинотеатрах, но только в герметичной упаковке.

«Много обращений поступало от кинотеатров по поводу продажи еды и напитков. Действительно, это давно уже стало важной частью просмотра фильмов и дополнительным источником доходов для предпринимателей», — пояснил глава области.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 7 сентября в Нижегородской области выявлен 151 новый случай заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 28 713 случаев заражения SARS-CoV-2.