Тбилиси, , 11:10 — REGNUM Бывшего следователя МВД Грузии Марьяну Чолоян Тбилисский городской суд 7 сентября признал виновной в давлении на несовершеннолетнего для получения показаний и приговорил к трем годам лишения свободы. Об этом сообщает агентство Report.

По данным журналистов, Чолоян также запретили работать в правоохранительных органах в течение двух лет. Кроме того, сообщается, что Службой государственного инспектора в ходе расследования выявлены признаки административных нарушений еще несколькими сотрудниками полиции.

Напомним, в Тбилиси 15-летний подросток покончил с собой после того, как его дважды допрашивала Чолоян по делу о хулиганстве в одной из столичных школ. Кто-то там изрисовал стены. С декабря 2019 года бывший следователь находилась под арестом.

Стоит отметить, что после смерти подростка в Грузии провели несколько массовых акций в память о нем.

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