Москва, , 10:59 — REGNUM В России COVID-19 переболели чуть более 0,6% населения, заявила 7 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Сегодня в России чуть больше 0,6% от всего населения, которые имеют подтверждение новой коронавирусной инфекции за прошедшие месяцы с 1 января текущего года», — сказала она на ежегодном всероссийском интернет-конгрессе по инфекционным болезням.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в России выявлено 1 030 690 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 17 871 человек, выздоровели — 843 277. Всего было проведено более 38,7 млн тестов на коронавирус.

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