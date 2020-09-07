Симферополь, , 10:58 — REGNUM Большого числа туристов ожидают в Крыму в сентябре и октябре, об этом ИА 7 сентября сообщили в пресс-службе правительства региона.

«У нас хорошие перспективы на осень. Уже сегодня уровень бронирований на сентябрь-октябрь составляет 70−80%, что сопоставимо с показателями высокого сезона», — прокомментировал министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

Как сообщало ИА REGNUM, за июль-август в Крыму отдохнули более 3,5 млн туристов. Загрузка отелей на Южном берегу Крыма составила 95%, в среднем по Крыму номерной фонд был заполнен до 80%.

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