Москва, , 10:56 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили ещё 690 случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 сентября сообщили в оперативном штабе столицы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация – все новости»

«Среднее число новых случаев за неделю сократилось на 4% за месяц», — говорится в информации.

Всего с начала распространения коронавируса в Москве выявили более 267 тыс. случаев заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Санкт-Петербурге лабораторно подтвердили 196 новых случая заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2.