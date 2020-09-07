Оренбург, , 10:55 — REGNUM В Орске Оренбургской области со скамейки сбросили скульптуру Александра Сергеевича Пушкина. Драмтеатр направил в полицию заявление об акте вандализма и видеозапись инцидента, сообщила корреспонденту ИА REGNUM министр культуры Оренбуржья Евгения Шевченко.

Действия вандала попали под прицел камеры видеонаблюдения. Запись появилась в интернете. Видно, как мужчина подходит к скамейке и пытается одной рукой сбросить скульптуру. Затем злоумышленник кладет пакет на землю, и уже двумя руками раскачивает памятник, и сталкивает на тротуар.

«Простите, но в выражениях стесняться не буду. Что в голове у этого дегенерата с пакетиком в руках? Это какое-то психическое дно, вырождение человеческого в человеке на самом примитивном бытовом уровне. Нет слов. Просто нет слов», — выразила свои эмоции глава областного минкульта.

Теперь памятник нуждается в восстановлении. Добавим, скульптурная композиция (сидящие на скамейке Александр Пушкин и кот учёный) появилась возле орского драмтеатра в 2014 году.