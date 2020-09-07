Москва, , 10:59 — REGNUM В столице России 7 сентября ожидается дождь, местами с грозой и порывами ветра скоростью до 15 м/с. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу Москве.

По данным ведомства, 7 сентября в городе пройдет кратковременный дождь, местами с грозой и ветер скоростью 5−10 м/с, отдельные порывы которого будут достигать 15 м/с.

Кроме того, сообщается, что, по данным Росгидромета, температура воздуха в российской столице прогреется в понедельник до +23…+25 °С.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в центре «Фобос» сообщили, что в Москве 7 сентября температура воздуха поднимется до 25 градусов.