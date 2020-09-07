Нальчик, , 10:54 — REGNUM Команда «КАМАЗ-мастер» проведет тренировочные сборы в Кабардино-Балкарии. В этой северокавказской республике участники проекта будут готовиться к международному ралли «Дакар-2021», пишет РИА «Кабардино-Балкария».

Сборы пройдут с 14 по 17 сентября на территории Эльбрусского, Черекского, Чегемского, Баксанского и Зольского районов, а также в городе Нальчике. По словам организаторов сборов, в них будут участвовать шесть спортивных грузовиков команды «КАМАЗ-мастер» и четыре грузовика технической помощи, а также три легковых автомобиля и вертолет.

Как сообщалось ранее на официальном сайте команды «КАМАЗ-мастер», в августе гонщики команды принимали участие в съемках многосерийной спортивной драмы «Мастер», которую снимали телеканал НТВ и кинокомпания Art Pictures Vision в Астраханской области и в Набережных Челнах. В степях и пустынях Наримановского района снимались гоночные сцены чемпионата России и финального заезда ралли «Шелковый путь».