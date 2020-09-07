Уфа, , 10:54 — REGNUM Ученики, приходя в школы в Башкирии, порой не готовы к приему здоровой пищи. Об этом 7 сентября сообщил министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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Глава Башкирии Радий Хабиров, отметил, что в республике некоторые родители выказывают недовольство качеством школьного питания и попросил чиновников пояснить этот вопрос.

По словам Айбулата Хажина, в Башкирии все школьные столовые работают, все школьники 1−4 классов получают питание. При этом меню утверждено совместно с государственным комитетом по торговли и защите прав потребителей, а также Роспотребнадзором. Поэтому в данной ситуации встает вопрос культуры семейного питания. Зачастую ученики приходят в школу, и они не готовы к приему здоровой пищи. А некоторые на этом просто «ловят хайп», отметил он.

Чиновник также сообщил, что сейчас разрабатывается автоматизированный родительский модуль. После его внедрения, каждый родитель сможет оставить свои замечания, а также высказать предложения по организации школьного питания. При этом каждый случай будет подробно проверяться.

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