Махачкала, , 11:05 — REGNUM Учащиеся дагестанских школ с нового учебного года должны питаться продукцией местных производителей. Об этом заявил глава субъекта Владимир Васильев на совещании по вопросу организации бесплатного горячего питания в школах республики.

Школьная столовая Poelidovolen.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «В режиме полной готовности: новый учебный год — все новости»

"Питание школьников должно быть нашим, дагестанским. <…> Если у нас есть хорошая качественная продукция, сертифицированная, то стоит пересмотреть позиции при закупках. Мы будем за это спрашивать», — цитирует Васильева его пресс-служба.

Руководитель региона призвал глав городов и районов Дагестана подумать над тем, чтобы перестать закупать продукцию для школ за пределами республики и обратить внимание на местных производителей.

На этом же совещании было отмечено, что в настоящее время бесплатное горячее питание для детей предоставляется в 90% школах Дагестана. Таким питанием пока не обеспечены учащиеся 150 общеобразовательных учреждений республики.

Читайте также: В Дагестане 150 школ пока не могут обеспечивать учащихся горячим питанием