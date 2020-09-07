Чугуевский район, Приморский край, , 11:51 — REGNUM В Приморье завершаются работы по благоустройству городов и посёлков по нацпроектам и краевой программе «1000 дворов», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Так, в Чугуевском округе к финалу подходит благоустройство на 15 объектах. Здесь строят спортивную площадку и детский сад по нацпроекту «Демография», ремонтируют спортивные залы в школах («Образование»), благоустраивают придомовые территории по нацпроекту «Жильё и городская среда».

Площадки вместе с властями округа приняли общественные наблюдатели, которые следят за реализацией национальных проектов.

«Дети уже гоняют мяч на футбольной площадке и катаются на качелях. Преображение придомовых территорий нас очень порадовало, работой по нацпроекту мы довольны», — сказали общественники.

Всего по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» в 2020 году в Приморье будет создано около 70 общественных и дворовых территорий.

187 активных жителей края — это представители разных возрастов и профессий, неравнодушные к будущему родных мест, контролируют работу на 270 объектах в 31 районе.

Как сообщало ИА REGNUM, Архангельск не справляется с выполнением работ по благоустройству, деньги на которые городу выделили по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».