Санкт-Петербург, , 10:53 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге лабораторно подтвердили 196 новых случая заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 сентября сообщили в федеральном оперативном штабе. Днем ранее сообщалось о 192 новых случаях в Петербурге.

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В целом уровень заражения COVID-19 в городе держится на уровне более 180 новых случаев в сутки, начиная с 21 августа. Нарастающим итогом на 7 сентября в Петербурге отмечено 38 008 случаев инфицирования за всё время пандемии.

За прошедшие сутки выписаны в связи с выздоровлением еще 65 человек, общее количество переболевших в Петербурге составляет на сегодня 26 430 человек.

Количество летальных исходов от COVID-19 в Петербурге за минувшие сутки не увеличилось (сутками ранее было 10 смертей). По данным оперштаба, в этот раз Петербург по смертности пропустил вперёд Москву, где за сутки умерли 14 пациентов и Московскую область, где умерли еще два заболевших. С учетом новых данных общее количество жертв заболевания в Петербурге составляет 2532 человека.

По данным городского оперштаба, за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 12 995 человек. Под медицинским наблюдением находится 281 человек.

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