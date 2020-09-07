Москва, , 10:54 — REGNUM Клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной новосибирским центром «Вектор», завершатся 30 сентября. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова 7 сентября в ходе XII Всероссийского интернет-конгресса по инфекционным болезням.

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Она отметила, что работа над созданием вакцины на основе пептидных антигенов завершается, финальный день клинических исследований — 30 сентября. Сроки обусловлены требованием Минздрава РФ о том, что между вакцинацией добровольцев должно было пройти 72 часа.

«И понадобились дополнительные две недели. И, конечно, документация потребовала времени для прохождения у регуляторов», — пояснила Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила также, что с начала года новый коронавирус был выявлен у 0,6% жителей России. Для выявления вируса внедрены уже 172 диагностические тест-системы, часть из них разработана в РФ.

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