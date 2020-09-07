Санкт-Петербург, , 10:56 — REGNUM В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки обследовали на коронавирус 12 995 человек. Под медицинским наблюдением находится 281 человек. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 сентября сообщили в городском оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В настоящий момент под медицинским наблюдением находится 281 человек, из них двое в обсерваторе, 279 — контактные.

«Обработано 132 вызова, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом», — говорится в сообщении.

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