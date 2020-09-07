Междуреченск, Кемеровская область, , 10:16 — REGNUM В Междуреченске у одного из учителей школы №12 выявили коронавирус. Образовательное учреждение на сутки закроют на дезинфекцию. Об этом сообщает редакция «Сибдепо» со ссылкой на администрацию города.

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Уточняется, что заразилась учительница начальных классов. Она госпитализирована в инфекционную больницу Новокузнецка.

Учеников её класса на две недели отправят на дистанционное обучение.

В настоящее время специалисты отрабатывают контактный круг учителя — им сделают тесты на COVID-19.

Напомним, ранее в новосибирской школе №13 шестой класс отправили на дистанционное обучение — у одного из учеников выявили коронавирус.

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