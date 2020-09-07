Владикавказ, , 10:13 — REGNUM В Северной Осетии попала в поле зрения правоохранителей предпринимательница, которую подозревают в мошенничестве на 6 млн рублей. Бизнесвумен оказывала услуги по мойке машин скорой помощи и нарушила контракт, заключенный с ней одной из больниц региона, сообщили 7 сентября в пресс-службе МВД по республике.

Факт мошенничества установили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РСО-Алания. Женщина была задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Из подробностей дела известно, что 39-летняя предпринимательница, решив заработать больше, чем было оговорено контрактом, и не предпринимая каких-либо особых усилий для этого, оказала услуги больнице не в полном объеме, а заказчику предоставила липовые документы о якобы полностью выполненном контракте.