Симферополь, , 10:08 — REGNUM 47 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось в Республике Крым за минувшие сутки, данные 7 сентября опубликовал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.

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«За 6 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 47 случаев коронавирусной инфекции. 19 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 7 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 21 — при скрининге здорового населения», — написал Аксёнов.

Всего в регионе за весь период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 2845 человек, выздоровели 1845 человек. Скончались 33 пациента с подтверждённым заражением.