Ташкент, 7 сентября 2020, 10:11 — REGNUM За последние сутки в Узбекистане было выявлено свыше 299 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.
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По информации министерства, в результате этого общее число заразившихся коронавирусной инфекцией стало составлять 43 775.
Также уточняется, что за этот же период в Узбекистане от COVID-19 скончались пять пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 350.
При этом сообщается, что на данный момент в стране 41 277 человек вылечились от нового заболевания.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки число подтверждённых случаев заражения коронавирусом на Украине выросло до 138068.