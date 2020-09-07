Якутск, , 10:04 — REGNUM За прошедшую неделю в северных районах Якутии, где раннее не выявляли случаи заражения коронавирусом, было подтверждено несколько положительных тестов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе. Власти республики и медики взяли территории под контроль — рост вызван возвращающимися из отпусков местными жителями.

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Глава республики Айсен Николаев поставил задачу перед оперштабом — взять под особый контроль ситуацию в северных районах.

За сутки в Якутии выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 31 в Якутске, семь — в Мирнинском районе, по два — в Алданском, Верхневилюйском, Намском, Нюрбинском, Чурапчинском районах, по одному — в Булунском, Верхоянском, Вилюйском, Горном, Ленском, Нерюнгринском, Оймяконском, Среднеколымском, Таттинском, Усть-Алданском районах.

На 7 сентября в Якутии зарегистрировано 7739 носителей коронавируса, выздоровели 5998 человек (+4 за сутки), скончались 84 пациента (+1).

Всего с начала эпидемии сделано 404 263 теста.

«Выходные в целом для медицинских организаций республики были очень напряжёнными, было рекордное количество вызовов. Начинается рост заболеваний, связанных с ОРВИ и с гриппом. Медицинские организации республики готовы к тому, что госпитализация граждан будет осуществляться в разных учреждениях здравоохранения, маршрутизация разработана», — сказали в минздраве Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, возвращаться к режиму самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса власти Ростовской области не планируют.