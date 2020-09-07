Стокгольм, , 16:26 — REGNUM На территории Швеции письменные инструкции для инфицированных людей, которые в свою очередь могут распространять вирус SARS-CoV-2 и дальше, различаются от одного региона к другому. В частности, речь идет об отсутствии единых требований по соблюдению самоизоляции. Об этом 7 сентября сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией – все новости»

Как выяснили журналисты издания, в Швеции власти многих регионов призывают местных жителей, которые могли заразиться инфекцией, избегать всех социальных контактов в течение двух недель. Однако данная рекомендация не действует на территории лена Евлеборг.

«Нет, такого понимания проблемы у нас нет, но ведь и тесные контакты бывают разными. Это могут быть коллеги по работе, одноклассники или другие родственники. Мы выявляем их и пытаемся оценивать риски», — заявил главный инфекционист Евлеборга Ларс Весслен.

Если у человека, проживающего в Евлеборге, тест на коронавирус показал положительный результат, он должен сообщить об этом своему близкому окружению, с которым он контактировал непосредственно перед выявлением заражения. Однако в рекомендациях медиков Евлеборга не сказано, что зараженному человеку следует избегать социальных контактов. По словам Весслена, достаточно следовать общим советам по сохранению социальной дистанции.