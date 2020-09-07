Челябинск, , 09:39 — REGNUM В Челябинской области скончались ещё три человека, ранее заразившиеся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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От COVID-19 умерших нет. Двое мужчин 80 лет и 91 года и 63-летняя женщина ушли из жизни по другим причинам.

С начала пандемии в регионе от ковида» скончались 110 пациентов. Ещё у 287 заразившихся коронавирусом причинами смерти стали другие заболевания.