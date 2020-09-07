Стокгольм, , 10:26 — REGNUM Общевозрастная смертность от употребления наркотиков в Швеции резко возросла с начала 1990-х годов. По мнению исследователей, это в основном связано с увеличением употребления опиоидов. Об этом 7 сентября сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Тем не менее, среди лиц в возрасте от 15 до 29 лет, где уровень смертности сейчас снижается, прослеживается положительная тенденция. Однако по-прежнему ежегодно более 100 молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет умирают от передозировки.

«В начале 90-х фиксировалось несколько сотен летальных случаев в год. Сегодня речь идет об около 900 случаев в год. Из этих 900 смертей, возможно, 15% приходится на более молодые возраста», — считает профессор Бьорн Джонсон из Университета Мальмё.

По данным журналистов, в большинстве летальных случаев передозировка вызвана принятием опиоидов. Группа морфиноподобных соединений включает в себя героин, а также трамадол и метадон.

Так, количество смертельных исходов принятия запрещенных препаратов среди лиц в возрасте от 15 до 29 лет в 1997 году составило 23. По состоянию на 2019 показатель включал 126 человек. Пик в данной возрастной группе был достигнут в 2015 году, когда жертвами передозировки стали 189 человек.