Москва, , 09:33 — REGNUM Почти половина жителей России (46%) считают, что с помощью митингов, пикетов и акций протеста нельзя решить ту или иную проблему. Обратного мнения придерживаются 42%, показал опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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По мнению 20% опрошенных, акции протеста приносят больше вреда. 26% заявили что ни пользы, ни вреда от пикетов нет. Видят пользу от акций протеста лишь 17% участников опроса.

Акции протеста чаще проходят на Западе, чем в России (77%). Среди основных причин респонденты назвали: на Западе более смелые социально активные люди (15%), больше демократии, возможностей для акций протеста (14%).

Опрос проведен 6−9 августа 2020 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (75%) не хотят участвовать в каких-либо протестных акциях с политическими требованиями.

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