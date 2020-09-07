село Глинка, , 09:30 — REGNUM В отделе ЗАГС Хилокского района зарегистрировано рождение девочки с необычным именем Айлана. Как сообщила пресс-секретарь Департамента ЗАГС Забайкальского края Светлана Насибулина, девочка родилась в селе Глинка и является шестым ребёнком в семье.

«Это очень древнее имя, значение которого связывают с луной и лунным сиянием. Оно также означает предрасположенность к жизни подвижника. Имя распространено в восточных странах и у тюркских народов, а также у тувинцев, якутов, эвенков, казахов, бурят, арабов.

Оно привлекает внимание тех родителей, которые ищут для ребенка мелодичное и уникальное имя. Возможно, что мода на выделяющиеся на общем фоне имена принесет имя Айлана и в русскую традицию», — пояснила заведующая отделом ЗАГС Хилокского района Светлана Мордовская.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники отдела ЗАГС Забайкалья поделились любопытной информацией относительно необычного имени, которое для своей новорожденной дочери придумали супруги Акишины из Каларского района: они назвали дочь славянским именем именем Даромира, что означает «дарующая мир». В июле 2020 г. сотрудники отдела ЗАГС Чернышевского района Забайкалья рассказали, что чета Романа и Натальи Кутенковых назвали свою малышку Каталея Орхидея.

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