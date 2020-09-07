Владивосток, , 09:38 — REGNUM Во Владивостоке 7 сентября стартовал гастрономический фестиваль под открытым небом — VLADIFOODSTREET, который будет работать до 27 сентября. Известные рестораны краевой столицы предлагают блюда дальневосточной кухни, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

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Фестиваль является частью большого проекта «Сделано в Приморье», который поддерживает местного производителя и внутренний туризм.

На улице адмирала Фокина оборудованы комфортные посадочные зоны для гостей фестиваля, звучит музыка — удалось не просто сделать торговое пространство, но и создать атмосферу праздника.

На фестивале VLADIFOODSTREET свои гастрономические проекты представили известные предприятия общественного питания города: фермерский ресторан «Огонёк», ресторан паназиатской кухни Zuma с проектом уличной еды «Криспи», сеть ресторанов Tokyo с проектом стритфуда и доставки китайской еды в коробочках «Тук-тук», семейная пекарня PieFamily, мясная лавка «Цех» и ресторан индийской кухни Jimmi! Jimmi!

Программа «Сделано в Приморье» создана специально, чтобы продвигать уникальные производимые в крае продукты и рассчитана на многие десятилетия.

Как сообщало ИА REGNUM, самым лучшим осенним гастрономическим фестивалем в городах России стал фестиваль «Золотая осень» в Москве (4−13 октября), свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».