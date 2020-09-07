Стокгольм, , 09:29 — REGNUM В настоящее время шведскими властями осуществляются дополнительные закупки вакцины против сезонного гриппа. Агентство общественного здравоохранения Швеции опасается, что имеющегося количества доз может не хватить на всех желающих сделать прививку. Об этом 6 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

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В результате пандемии коронавирусной инфекции во всем мире наблюдается повышенный спрос на вакцину против сезонного гриппа. Шведские медицинские службы проявляют предосторожность и уже начинают закупать новые партии вакцин.

По словам микробиолога Мии Бриттинг, работающей в Агентстве общественного здравоохранения, в настоящее время власти заняты вопросом дополнительных закупок, чтобы удовлетворить потребности регионов страны, если вакцины не хватит на всех желающих.

«Да, это необычно. Зачастую можно немного нарастить свои заказы, но сейчас вся Европа говорит, что нужно больше количество доз, и тогда становится труднее заказать меньшее количество вакцины, если бы речь шла только о закупках для регионов. Таким образом, потребность Швеции в объединении более крупных закупок была сведена воедино», — объяснила Бриттинг.