Стокгольм, , 09:33 — REGNUM У сотрудников Службы государственной безопасности Швеции есть все основания полагать, что экстремистские группы, выступающие за «разжигание насилия на территории страны», используют тему пандемии коронавирусной инфекции в своей пропаганде. Об этом со ссылкой на старшего аналитика спецслужбы Ан-Зу Хагстрём 6 сентября сообщила новостная служба Sveriges Radio.

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По словам Хагстрём, сотрудники ее ведомства, видят, что в настоящее время на территории Швеции свои злонамеренные цели пытаются реализовать сторонники трех экстремистских течений: левого, правого и исламистского толка. Она дает понять, что цель их деятельности заключается в попытке раскачать ситуацию и разжечь насилие в обществе.

«Пандемия используется в пропаганде, мы имеем дело с тем событием, которое используется всеми тремя экстремистскими течениями при формулировании своего нарратива», — заявила Хагстрём.

Отмечается, что Служба государственной безопасности Швеции пока не может сказать, как пандемия коронавируса повлияла на уровень активности воинственных экстремистских течений в стране в целом.