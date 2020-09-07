Ставрополь, , 09:29 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа на Ставрополье к утру 7 сентября достигло 12 тыс. 878, сообщил у себя в Instagram глава региона Владимир Владимиров. За прошедшие выходные в крае инфекцию выявили у 250 человек: 5 сентября — у 126, 6 сентября — у 124.

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За два прошлых дня на Ставрополье выздоровели 39 человек с подтвержденным COVID-19. Всего в регионе с болезнью справились 8 тыс. 693 человека, или 67,5% заразившихся.

Умерли на Ставрополье к настоящему времени 252 носителя коронавируса, в том числе двое пациентов скончались 6 сентября. При этом днем ранее в крае впервые с 26 июня не было зарегистрировано ни одного случая летального исхода.