Магас, , 09:23 — REGNUM В Ингушетии скончалась от COVID-19 медсестра республиканской больницы. Её смерть подтвердили в министерстве здравоохранения региона.

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«Медикам, несмотря на все усилия, не удалось спасти жизнь медицинской сестры, отдавшей свое здоровье во благо спасения жизни своих родных», — говорится в сообщении пресс-службы медицинского ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, умершая медсестра стала первой жертвой коронавируса среди медицинских работников Ингушетии. Ранее об этом факте рассказал известный в рентгенолог Ахмед Ахильгов. Он написал на своей странице в соцсети, что старшая медицинская сестра операционного блока республиканской больницы Роза А. скончалась. У погибшей был подтвержден диагноз COVID-19.