Тамбов, , 09:13 — REGNUM 26 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Тамбовской области, сообщили в региональном оперативном штабе 7 сентября.

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«26 новых случаев сегодня. Из них: 11 мужчин, 14 женщин, 1 ребёнок (мальчик 8 лет). Возраст взрослых от 18 до 73 лет. Прибывших из других регионов нет, 26 контактных с заболевшими», — уточнили в оперштабе.

Всего в регионе с марта положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 6931 человек, в 2282 случаях клинических проявлений не было. Выздоровели 6342 человека, 45 пациентов скончались.