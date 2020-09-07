Волгоград, , 09:14 — REGNUM Пять летальных случаев у пациентов с подтверждённым положительным тестом на коронавирус зарегистрировано в Волгоградской области за 5−6 сентября. Скончались четыре женщины и мужчина, сообщает 7 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные регионального оперативного штаба.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 61-летний житель и 38-летняя жительница Волгограда, женщины 59 и 70 лет из Волжского и 77-летняя пенсионерка из Елани (у неё течение болезни имело молниеносный характер). Пациенты были госпитализированы в разные больницы.

Всего в регионе на 6 сентября было зарегистрировано 115 летальных исходов.