Москва, , 08:57 — REGNUM В Москве с 7 по 22 сентября открыт приём заявок на участие в выставке-презентации молодых дизайнеров и художников Futurum Moscow, сообщается на портале мэра столицы.

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Выставка состоится 3 октября в формате онлайн-трансляции. На Futurum Moscow современные молодые дизайнеры презентуют несколько арт-работ.

Презентация будет доступна для просмотра из любой точки мира. Подать заявку могут московские дизайнеры и бренды одежды, ведущие свою деятельность не более пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Москве прошел форум молодых дизайнеров YOUth Fashion.

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