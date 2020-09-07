Соль-Илецк, Оренбургская область, , 08:54 — REGNUM В Ставрополье подвели итоги соревнования среди бахчеводов. Как оказалось, самый большой арбуз в России выращен на территории Соль-Илецка Оренбургской области, сообщают СМИ.

Вес соль-илецкой ягоды составил 57 кг 980 граммов. Второе место занял житель из Белгорода — вес арбуза составил чуть более 50 кг. На третьем месте ставропольский арбуз весом 48 кг 470 граммов.

Стоит отметить, 6 сентября в Ставрополье прошел баттл бахчеводов. В 2019 году в соревновании победил житель Ставрополья. Он вырастил арбуз весом 48 кг. В 2020 году на агро-баттл ставропольского бахчевода вызвал соль-илецкий аграрий. В мае он заявил о намерении вырастить самый большой арбуз.

Добавим, что в Оренбургской области ежегодно проводился фестиваль «Соль-Илецкий арбуз». В его рамках проходили конкурсы, где определяли арбуз-гигант и человека, больше всех съевшего арбуза за определенный промежуток времени. В 2020 году от проведения мероприятия отказались из-за коронавирусного режима.