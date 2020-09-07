Минск, , 08:54 — REGNUM В ходе протестных митингов в Минске, которые состоялись накануне, 6 сентября, сотрудниками милиции Белоруссии были задержаны почти две сотни участников акций. Об этом сообщается на сайте правозащитной организации «Весна».

Читайте также: Белорусские правозащитники сообщили о 48 задержанных в Минске

В опубликованном списке задержанных — 194 фамилии. Так, несколько человек силовики задержали в районе Мотовелозавода, а также возле станций метро «Пушкинская» и «Восток» в белорусской столице. Кроме того, по данным правозащитников, задержания митингующих проходили и в Гродно, в также возле ЦУМа в Бресте и в Барановичах.

В Бресте было задержано около 30 участников мирной акции протеста. В Могилеве был задержан журналист местного издания. В настоящее время он отпущен из Ленинского РОВД. Также есть информация о задержаниях в Могилеве, Витебске. Среди задержанных — журналисты, а также историк.

Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста в Белоруссии начались 9 августа, после состоявшихся в республике выборов президента. Недовольные итогами голосования, в результате которых победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, вышли на улицы. Митинги быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с милицией.

Очередная акция протеста оппозиция прошла 6 сентября в крупных городах Белоруссии. Днём ранее официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила о том, что в Минске силовики задержали не менее 100 участников несанкционированных мероприятий.

Читайте ранее в этом сюжете: В МВД Белоруссии назвали число задержанных на акциях протеста