Канберра, , 08:54 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Австралии было выявлено 45 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 сентября сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 26 316.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Австралии на данный момент составляет 762.

При этом уточняется, что на сегодняшний день в стране от нового заболевания вылечились 22 462 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Индия вышла на второе место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом.